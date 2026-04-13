24 часовен маратон: Полицијата ќе врши контрола на брзината на територија на цела држава, внимавајте како возите

Македонската сообраќајна полиција како членка на Европската мрежа на сообраќајни полиции – ROADPOL се приклучува на акциската контрола со зголемени контроли за возење над дозволената брзина.

Како што информираат од полицијата, од среда, 15. април од 00.00 часот до четврток 16. април 00.00 часот ќе биде 24 часовен Маратон на брзина во кој период ќе има непрекинати акциски контроли на брзината на движење на територијата на целата држава.

Брзото возење останува една од водечките причини за сообраќајни незгоди со тешки и смртни последици на нашите патишта. Затоа мораме да делуваме постојано. Со имплементација на проектот „Безбеден град“ и постојаните сообраќајни акциски контроли се:

Зголемува свесноста од опасностите на брзото возење

Се поттикнува промена на однесувањето на возачите на долг рок

Се спасуваат животи, споделија од полицијата.

Додаваат дека голем дел од локациите на акциските контроли им се однапред познати на возачите со цел да се засили превентивниот карактер на акциите.