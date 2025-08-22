„17“- дебитантскиот долгометражен игран филм на Косара Митиќ ја доби Avanpost media наградата на филмскиот фестивал во Сараево

23. „Денови на индустријата CineLink“ се одржаa на 31-от филмски фестивал во Сараево, каде што беа презентирани проекти во различни формати и фази на развој од Југоисточна Европа и регионот МЕНА.
На своето 23. издание, за копродукцискиот пазар на CineLink, CineLink Work in Progress и CineLink Drama, наградите беа во вкупен износ од 171.000 евра и 80.000 евра во натура.
Македонскиот филм „17“, дебитантски долгометражен игран филм на Косара Митиќ ја доби Avanpost media наградата. Истата носи и 30.000 евра во услуги. Се работи за студио за постпродукција со седиште во Букурешт. Тие оваа година го проширија своето учество во CineLink Work in Progress, продолжувајќи ја својата долгогодишна посветеност на програмата Docu Rough Cut Boutique преку посебна поддршка. Вкупната годишна поддршка на Avanpost за овие два сегмента сега изнесува 50.000 евра.
Продуцент на филмот е Томи Салковски со Black Cat Production а копродуценти се Art&Popcorn и December od Србија и Словенија.