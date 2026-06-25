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25.06.2026
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Четврток, 25 јуни 2026
Неделник

Дино Мерлин призна дека страдал од тешка депресија

Естрада

25.06.2026

Дино Мерлин се присети на болните моменти, кога дури и помислил да се откаже од музиката и кога животот апсолутно ништо не му значел. Со поддршка од сопругата Амела, со која има ќерка, Наида, и син, Хамза, тој успеал да ги надмине тие тешки моменти, а денес е целосно посветен на семејството и работата, пишува Блиц.

Откако се разболе во 2024 година, поради што заврши во болница, продолжи со концертните активности и издаде нов албум.

Во еден период од мојот живот бев тешко болен. Имав тешка депресија. Не би му ја посакал на никого. Се манифестираше на таков начин што бев бескорисен – рече пејачот.

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