Дино Мерлин призна дека страдал од тешка депресија

Дино Мерлин се присети на болните моменти, кога дури и помислил да се откаже од музиката и кога животот апсолутно ништо не му значел. Со поддршка од сопругата Амела, со која има ќерка, Наида, и син, Хамза, тој успеал да ги надмине тие тешки моменти, а денес е целосно посветен на семејството и работата, пишува Блиц.

Откако се разболе во 2024 година, поради што заврши во болница, продолжи со концертните активности и издаде нов албум.