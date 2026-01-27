Skip to main content
28.01.2026
Среда, 28 јануари 2026
28.01.2026
Републиканка на денот
28.01.2026
Републиканка на денот
27.01.2026
27.01.2026
Републиканка на денот
26.01.2026
26.01.2026
Републиканка на денот
25.01.2026
25.01.2026
Свет
Француската влада преживеа уште две гласања за недоверба
27.01.2026
Македонија
Мицкоски: Синдикатите ни ја одбија понудата да пораснат платите на административците за 8 посто годишно, или реален раст за 40 посто за 4 години
27.01.2026
Македонија
Мицкоски: СДСМ и ДУИ и врзаа јамка на државата и сега мудруваат, за следните 3 години треба да вратиме долгови од еден државен буџет од 6 милијарди евра
27.01.2026
Македонија
Мицкоски: Целта на синдикатите не е покачување на платите, туку политичка пресметка
27.01.2026
Свет
Фредериксен: Подготвени сме да направиме сè за договор со САД
27.01.2026
Uncategorized
Меланија Трамп: Повикувам на единство
27.01.2026
Македонија
Премиерот Мицкоски присуствуваше на Светосавската свечена академија
27.01.2026
Македонија
Андоновски: До крајот на годината околу 30 нови електронски услуги, голем дел поврзани со ФЗОМ
27.01.2026
Ракомет
ЕХФ ЕУРО 2026: Хрватска триумфираше против Словенија
27.01.2026
Свет
Трамп: Добри работи се случуваат во разговорите меѓу Украина и Русија
27.01.2026
Македонија
МНРиНТ: Бугарското МНР сѐ почесто се позиционира како рецензент на изјави на македонски политичари, наместо како партнер во суштински и европски ориентиран дијалог
27.01.2026
Свет
Сирискиот претседател утре ќе се сретне со Путин во Москва
27.01.2026
Останати спортови
Синер: Размислувам само на следниот противник
27.01.2026
Спорт
Италијанскиот министер го брани присуството на агенти на имиграциските власти на САД за време на ЗОИ „Милано Кортина 2026“
27.01.2026
Македонија
Владата формира работна група за воспоставување механизам за заштита од злоупотребата на т.н. стратешки тужби против јавното учество
27.01.2026
Билборд
Македонски Телеком ги отфрла незаконскитеобвинувања и очекува да се применат принципите навладеење на правото
27.01.2026
Македонија
Министерство за правда го добило дописот со номинираните пратеници во работната група за Изборниот законик
27.01.2026
Свет
Шпанија ќе го легализира престојот на околу 500.000 имигранти
27.01.2026
Свет
Шведска најави намалување на границата за кривична одговорност на 13 години
27.01.2026
Македонија
Димитровски: Остануваме цврсто посветени на борбата против антисемитизмот, искривувањето на историските факти и негирањето на Холокаустот
27.01.2026