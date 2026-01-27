 Skip to main content
28.01.2026
Среда, 28 јануари 2026
Француската влада преживеа уште две гласања за недоверба

Свет

27.01.2026

Малцинската влада на Франција денеска преживеа уште две гласања за недоверба во Националното собрание, кои беа предизвикани од спор околу буџетот.

Од 577 пратеници, 267 гласаа против поддршката на центристичкиот кабинет на Себастијан Лекорну на првото гласање и 140 на второто. На опозицијата ѝ беа потребни 289 гласови за мерката да помине.

Лекорну веќе се соочи со две гласања за недоверба во три наврати, најново минатата недела.

Не се очекуваше обидот за отстранување на Лекорну да помине, бидејќи тој ја обезбеди поддршката на социјалистите правејќи отстапки.

Едниот од гласовите беше побаран од десничарскиот Национален собир на Марин Ле Пен, а другиот од левицата, Зелените и комунистите.

Обидот за отстранување на Лекорну беше реакција на неговото протуркување на делот за трошење од буџетот за оваа година низ собранието без конечно гласање.

Откако долгите разговори не успеаја да доведат до компромис за буџетот, Лекорну одлучи да го протурка буџетот низ парламентот користејќи посебен член од уставот.

Сепак, буџетот сè уште не добил конечно одобрување. Сега оди во вториот дом, Сенатот, каде што Лекорну потоа ќе мора да прибегне кон истиот потег за да го протурка текстот низ Националното собрание во неговата конечна форма. Затоа, веројатни се повеќе гласања за недоверба.

Буџетот има за цел да го намали дефицитот на силно задолжената Франција на пет отсто. Крајот на буџетските дискусии веројатно ќе донесе олеснување за бизнисите и партнерите од ЕУ.

Претходниците на Лекорну, Франсоа Бајру и Мишел Барние, беа отстранети поради парламентарните спорови околу буџетските прашања.

