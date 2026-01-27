Француската влада преживеа уште две гласања за недоверба

Малцинската влада на Франција денеска преживеа уште две гласања за недоверба во Националното собрание, кои беа предизвикани од спор околу буџетот.

Од 577 пратеници, 267 гласаа против поддршката на центристичкиот кабинет на Себастијан Лекорну на првото гласање и 140 на второто. На опозицијата ѝ беа потребни 289 гласови за мерката да помине.

Лекорну веќе се соочи со две гласања за недоверба во три наврати, најново минатата недела.

Не се очекуваше обидот за отстранување на Лекорну да помине, бидејќи тој ја обезбеди поддршката на социјалистите правејќи отстапки.

Едниот од гласовите беше побаран од десничарскиот Национален собир на Марин Ле Пен, а другиот од левицата, Зелените и комунистите.

Обидот за отстранување на Лекорну беше реакција на неговото протуркување на делот за трошење од буџетот за оваа година низ собранието без конечно гласање.

Откако долгите разговори не успеаја да доведат до компромис за буџетот, Лекорну одлучи да го протурка буџетот низ парламентот користејќи посебен член од уставот.

Сепак, буџетот сè уште не добил конечно одобрување. Сега оди во вториот дом, Сенатот, каде што Лекорну потоа ќе мора да прибегне кон истиот потег за да го протурка текстот низ Националното собрание во неговата конечна форма. Затоа, веројатни се повеќе гласања за недоверба.

Буџетот има за цел да го намали дефицитот на силно задолжената Франција на пет отсто. Крајот на буџетските дискусии веројатно ќе донесе олеснување за бизнисите и партнерите од ЕУ.

Претходниците на Лекорну, Франсоа Бајру и Мишел Барние, беа отстранети поради парламентарните спорови околу буџетските прашања.