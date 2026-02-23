 Skip to main content
23.02.2026
ВИДЕОЛОТАРИЈА КАСИНОС АВСТРИЈА ЗАЕДНО СО ВАРДАР ВО ЕХФ СЕЗОНА – ТИПУВАМЕ НА ПОБЕДА!

Билборд

23.02.2026

По импресивните настапи во групната фаза и освоеното прво место во групата од ЕХФ Лига Европа, македонскиот вицепрвак РК Вардар 1961 сигурно чекори кон нови европски предизвици.

Во второто коло од натпреварувањето, Вардар го продолжува својот европски поход со важен дуел против силната германска екипа Мелсунген. Натпреварот ќе се одигра на 24 февруари 2026 година (вторник) со почеток во 20:45 часот, во спортскиот храм на македонскиот ракомет – СЦ Јане Сандански.

За да остане во трка за позициите кои водат до осминафиналето, Вардар мора да победи.

Нè очекува тежок натпревар, исполнет со динамика, цврста игра и голема борба на теренот. Но, Вардар секогаш знае како се игра кога е најпотребно, со карактер, со страст и со срце.

Ние типуваме на победа! Во Видеолотарија Касинос Австрија веруваме во тимот, во борбениот дух и во непокорот што го носи црвено-црниот дрес. Нашата поддршка за Вардар е поддршка за спортот, за тимската сплотеност и за победничката енергија што ја обединува цела Македонија.

Кога игра Вардар – игра срцето на Македонија. Ние сме таму, рамо до рамо, до самиот крај.

Комерцијална објава

