Среќни ВЛТ вести: А.Т. освои супер милионер вреден 7.472.901 денари

СУПЕР МИЛИОНЕР ЏЕКПОТОТ вреден 7.472.901 денари, освои A.T. од Скопје

Најпосакуваната ВЛТ добивка е освоена на видеолотариските терминали кај деловниот соработник „Спортлајф“, на 09.04.2026 година во Скопје. Среќната игра е 40 Брнинг хот.

Тимот на Видеолотарија Касинос Австрија искрено му честита на добитникот.

Во периодот од 06.04.2026 до 12.04.2026 година, Видеолотарија Касинос Австрија исплати вкупно 14.983.135 денари кон играчите на ВЛТ терминалите низ Македонија, и тоа:

• 1 СУПЕР МИЛИОНЕР џекпот 7.472.901 денари

• 4 МИЛИОНЕР џекпот добивки – вкупно 5.784.445 денари

• МИНИ џекпот добивки – 1.725.789 денари

Видеолотарија Касинос Австрија повеќе од една деценија успешно работи во согласност со сите законски регулативи и меѓународни стандарди. Мината 2025 година беше година на рекорди, еуфорија и многу среќни ВЛТ добитници! Видеолотарија Касинос Австрија им исплати на играчите на ВЛТ импресивни 814.512.912 денари, односно повеќе од 13 милиони евра за џекпот добивки.