Во Кина е извршена прва трансплантација на бели дробови од свиња на човек

Генетски модифицирани бели дробови од свиња се успешно трансплантирани во човек со мозочна смрт и функционирале девет дена.

Според студија објавена во Nature Medicine, ова е првиот познат случај на трансплантација на бели дробови од свиња во човечко тело.

Според научниците од Националниот клинички истражувачки центар за респираторни заболувања во јужниот кинески град Гуангжу, белите дробови од свиња, кои биле трансплантирани во примател со мозочна смрт, „одржувале одржливост и функционалност“ 216 часа (девет дена) без инфекција или отфрлање од страна на домаќинот.

Пациентот, 39-годишен маж, бил со мозочна смрт, а неговото семејство дало согласност за експериментот. Иако немало непосредни знаци на отфрлање на органите, компликации се појавиле по само еден ден – задржување на течности и нарушувања на циркулацијата, што на крајот довело до прекин на експериментот.

Белите дробови имале шест генетски промени, а свињата-донатор била одгледана под строго контролирани услови. Истражувачите забележуваат дека белите дробови се многу посложени за трансплантација од срцата или бубрезите, бидејќи тие извршуваат многу функции и се директно изложени на надворешната средина.

Д-р Адам Грисемер, хирург за трансплантација на Универзитетот во Њујорк, кој не бил вклучен во студијата, коментирал:

„Никој не би се пријавил за трансплантација на бели дробови што трае девет дена, но студии како оваа се клучни – не можеме да претпоставиме дека животинските модели совршено ќе го одразат она што се случува кај луѓето.“

И покрај предизвиците, експертите веруваат дека свинските органи еден ден би можеле да ја ублажат глобалната криза со донација. Во Соединетите Американски Држави минатата година, повеќе од 100.000 луѓе чекаа за трансплантација, додека беа извршени нешто повеќе од 48.000 операции. Просечно 13 луѓе умираат секој ден чекајќи орган.

Научниците моментално истражуваат алтернативни методи, вклучително и користење на свински бели дробови како „скеле“ што ќе се населува со човечки матични клетки – потенцијално решение што би го намалило ризикот од отфрлање.