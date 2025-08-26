 Skip to main content
Падна првиот снег уште во лето: Се избеле Романија

Балкан

26.08.2025

На планината Родна во Романија падна снег, а метеоролозите предупредуваат дека температурата е пониска од вообичаената за ова време од годината.

Турист кој планинарел во понеделникот направил фотографија од снегот во близина на врвот Пјетросу, на надморска височина од над 2.000 метри.

Снимките објавени на социјалните мрежи брзо станаа вирални, објавува порталот Digi24.

Според Романската национална метеоролошка агенција (ANM), температурата во овој период е пониска од нормалната, а во градот Миеркуреа Чиуч, регистрираната температура е минус еден степен Целзиус.

