Три намирници кои имаат позитивен ефект врз функционирањето на тироидната жлезда

Фрипик

Тироидната жлезда е мала жлезда во облик на пеперутка, сместена на предниот дел од вратот, но нејзината улога во телото оди многу подалеку од нејзината големина.



Таа е одговорна за регулирање на метаболизмот, нивото на енергија, телесната температура и расположението. Кога не функционира правилно – без разлика дали е бавна (хипотироидизам) или забрзана (хипертироидизам) – целиот организам може да ги почувствува последиците.

Затоа, покрај редовните лекарски прегледи и препишаната терапија, важно е да се обрне внимание на исхраната. Одредени намирници богати со јод, цинк, селен и здрави масти можат значително да придонесат за правилно функционирање на тироидната жлезда и зајакнување на телото.

Кокос



Без разлика дали користите кокосово брашно, млеко или ладно цедено кокосово масло, оваа тропска основна состојка силно ја поддржува функцијата на тироидната жлезда. Кокосот содржи масни киселини со среден ланец кои го забрзуваат метаболизмот, го зголемуваат нивото на енергија и го промовираат хормоналниот баланс. Затоа е особено корисен за луѓе кои страдаат од хроничен замор, бавно варење и чувство на летаргија – чести симптоми на хипотироидизам.

Покрај тоа, кокосот има антиинфламаторни својства и е лесен за варење, а неговата примена во кујната е многу разновидна – може да се додаде во смути, овесни снегулки, сосови или да се користи за пржење и печење.

Јод



Јодот е суштински минерал за производство на тироидни хормони. Еден од наједноставните начини да се внесе во телото е да се користи јодирана кујнска сол. Дури и прстофат на ден може да помогне во одржувањето на хормоналната рамнотежа, но важно е да не се претерува – премногу јод може да биде штетно.



Ако користите природни соли како што се морска, хималајска или камена сол кои не се збогатени со јод, можете да ја надополните оваа хранлива материја преку риба, морски плодови, јајца, млечни производи и алги. Вистинската количина на јод поддржува правилен метаболизам и енергија во текот на денот.

Моринга



Моринга олеифера, позната и како „дрво на животот“, се повеќе се користи како додаток во исхраната поради неговиот исклучителен нутритивен профил. Неговите листови се богати со цинк, железо, калциум и моќни антиоксиданси, што го прави ова растение идеално за поддршка на тироидната жлезда и зајакнување на имунитетот.



Морингата ја подобрува циркулацијата, го забрзува апсорбирањето на хранливите материи и помага во борбата против хроничниот замор – уште еден симптом на хормонска нерамнотежа. Може да се додаде во супи, смути, варен зеленчук или да се користи како прав за подготовка на топли напитоци.