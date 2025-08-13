Шест моќни причини да јадете смокви секој ден

Смоквите се исклучително здраво овошје кое има уникатен, сладок вкус и текстура и е полно со крцкави семки.

Свежите смокви се многу деликатни, па затоа често се сушат и се прават џемови и желеа. Смоквите се богати со природни шеќери, минерали и апсорбирачки влакна. Минералите што преовладуваат во ова овошје се калиум, калциум, магнезиум, железо и бакар.

Тие се многу богат извор на антиоксиданси, витамини А и К и го подобруваат целокупното здравје. Поради нивните диететски влакна, смоквите можат да бидат одличен десерт ако сте на диета и сакате да ослабете. Храната богата со влакна обезбедува чувство на ситост, спречува глад и желба за слатки. Нутриционистите наведуваат шест придобивки од ова овошје што треба да ве натераат да го консумирате што е можно почесто.

Високо ниво на магнезиум

Магнезиумот е еден од основните елементи што го штитат нашиот нервен систем од стрес. Тој е многу важен за коските, имунитетот и здравјето на мозокот. Го промовира здравјето и виталноста, лекува бројни болести и значително го забавува процесот на стареење. Сувите смокви содржат три пати повеќе магнезиум од свежите. Тие се исто така богати со калиум, калциум, железо, фосфор, бакар, витамини Б6, Ц и бета-каротен. Многу ниската содржина на масти и поголемата содржина на влакна од кое било друго овошје и зеленчук се некои од причините зошто смоквите треба да се консумираат секојдневно. Пектинот е растворливо влакно кое го намалува холестеролот во крвта, додека триптофанот помага при проблеми со циркулацијата и несоница.

Високо ниво на природни шеќери

Високото ниво на фруктоза ќе обезбеди вашиот мозок да работи побрзо, подобро да прима и сортира информации. Секако, дијабетичарите треба да бидат внимателни при консумирање суви смокви, бидејќи содржат повеќе шеќер од свежите.

Извор на бројни хранливи материи

Смоквите се практичен и хранливо вреден оброк за рекреативни и професионални спортисти, а во комбинација со јаткасти плодови можат да бидат одлична ужина. Чајот од смокви лекува болести на црниот дроб, грлото, дишните органи, жолчните камења.

Тие содржат растителни стероли

Докажано е дека консумирањето смокви има корисен ефект врз нивото на холестерол во крвта. Растителните стероли како што се стигмастерол и ланостерол, кои се содржани во смоквите, се врзуваат за молекулите на холестерол во цревата и на тој начин се мешаат во неговата апсорпција.

Антиканцерогено дејство

Бројни студии открија врска со потенцијалното антиканцерогено дејство на смоквите. Врските испитани во научните истражувања покажаа ветувачки резултати, особено кога станува збор за рак на простата и кожа.

Висок процент на вода

Плодот на свежата смоква содржи 80 проценти вода. Затоа, придобивките од консумирањето смокви се разновидни. Слаткиот, богат вкус на смоквите совршено се вклопува со солени вкусови, како што се овчо или козјо сирење, и можеме да го додадеме во разни компоти или јадења направени од пилешко или мисиркино месо. Можеме да направиме компот, џем и ферментирани пијалоци од свежи смокви.