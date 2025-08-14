Како можеме да го забавиме заборавањето и да ја подобриме функцијата на мозокот?

Во последно време сè поголем број луѓе не можат да се сетат на некои едноставни работи. Забораваме зборови што треба да ги знаеме или имиња на пријатели што не сме ги виделе долго време.

Стресот, непотребните информации и модерниот начин на живот се главните виновници за намалувањето на концентрацијата кај луѓето.

Колку пати сте ја кажале реченицата: „Не се сеќавам што појадував вчера“? Брзиот начин на живот, акумулираниот стрес, изложеноста на многу информации, но и војните и кризите, сите овие промени ни ја трошат енергијата.

Како што старееме, нашата меморија станува полоша, но тоа често не е поврзано со стареењето. „Можеме да бидеме расеани ако се занимаваме со повеќе задачи истовремено, или може да биде последица на психолошки нарушувања“, изјави Марија Ѓорѓевиќ, психолог во Здравствениот дом во Ниш.

Сè повеќе млади луѓе забораваат, а како што објаснува, ова веројатно се должи на поминувањето многу време на интернет, како и на последиците од брзото темпо на живот.

Правилната исхрана, редовната физичка активност и многу читање се некои од начините за подобрување на функционирањето на нашиот мозок.