Земањето магнезиум со овие лекови може да биде опасно

Магнезиумот е минерал со бројни здравствени придобивки, но може да се меша со дејството на одредени лекови. Тој е сè попопуларен бидејќи е поврзан со олеснување на мускулните грчеви, подобар сон и посилни коски. Истражувањата покажуваат дека може да помогне во спречување на висок крвен притисок, дијабетес тип 2, остеопороза, мигрена и несоница.
Сепак, важно е да се знае дека земањето магнезиум заедно со некои лекови може да ја намали нивната ефикасност или да предизвика несакани ефекти.
Лекови што не треба да се земаат заедно со магнезиум
- Антибиотици
Магнезиумот може да се врзе за одредени антибиотици (на пр. ципрофлоксацин, левофлоксацин, доксициклин, миноциклин) и да ја намали нивната апсорпција. Ова може значително да ја намали нивната ефикасност.
Совет: Земајте магнезиум два до шест часа пред или по антибиотиците и секогаш консултирајте се со лекар или фармацевт.
- Лекови за остеопороза
Недостатокот на магнезиум е поврзан со остеопороза, но во исто време може да ја намали апсорпцијата на лекови како што е алендронатот.
Совет: Овие лекови треба да се земаат на празен стомак со вода, а додатоците на магнезиум треба да се избегнуваат најмалку 30 до 60 минути по земањето на лекот.
- Лекови за крвен притисок
Магнезиумот може да го зголеми ефектот на блокаторите на калциумовите канали (на пр. амлодипин) и да предизвика премногу низок крвен притисок. Ова може да доведе до вртоглавица, несвестица или посериозни проблеми.