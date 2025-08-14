Земањето магнезиум со овие лекови може да биде опасно

Магнезиумот е минерал со бројни здравствени придобивки, но може да се меша со дејството на одредени лекови. Тој е сè попопуларен бидејќи е поврзан со олеснување на мускулните грчеви, подобар сон и посилни коски. Истражувањата покажуваат дека може да помогне во спречување на висок крвен притисок, дијабетес тип 2, остеопороза, мигрена и несоница.

Сепак, важно е да се знае дека земањето магнезиум заедно со некои лекови може да ја намали нивната ефикасност или да предизвика несакани ефекти.

Лекови што не треба да се земаат заедно со магнезиум

Антибиотици

Магнезиумот може да се врзе за одредени антибиотици (на пр. ципрофлоксацин, левофлоксацин, доксициклин, миноциклин) и да ја намали нивната апсорпција. Ова може значително да ја намали нивната ефикасност.

Совет: Земајте магнезиум два до шест часа пред или по антибиотиците и секогаш консултирајте се со лекар или фармацевт.

Лекови за остеопороза

Недостатокот на магнезиум е поврзан со остеопороза, но во исто време може да ја намали апсорпцијата на лекови како што е алендронатот.

Совет: Овие лекови треба да се земаат на празен стомак со вода, а додатоците на магнезиум треба да се избегнуваат најмалку 30 до 60 минути по земањето на лекот.

Лекови за крвен притисок

Магнезиумот може да го зголеми ефектот на блокаторите на калциумовите канали (на пр. амлодипин) и да предизвика премногу низок крвен притисок. Ова може да доведе до вртоглавица, несвестица или посериозни проблеми.