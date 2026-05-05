Како да препознаете дали не внесувате доволно протеини и зошто тоа е поважно како што стареете

Недоволниот внес на протеини ретко води до клинички дефицити кај здрави луѓе, но постепено може да ја загрози мускулната маса, ситоста и закрепнувањето, особено во средната возраст и постарите.

Нутриционистката Ема Лејнг од Универзитетот во Џорџија и спортскиот диететичар Кели Џонс од пошироката област на Филаделфија изјавија за „Вашингтон пост“ дека губењето на мускулите започнува по 30-годишна возраст и значително се забрзува по 60-годишна возраст.

Внесувањето доволно протеини, заедно со тренинг за сила како што е кревање тегови, може да помогне во зачувувањето на мускулите и функцијата во староста.

Џонс предупредува: „Нашата мускулна маса е поврзана со долговечноста; вашата способност да станете и да се грижите за себе секој ден навистина може да зависи од мускулната маса.“

Таа додаде: „Ако не внесуваме доволно протеини и не правиме тренинг за сила, нема да можеме да ја одржиме таа независност толку долго.“

Меѓу посуптилните знаци на недоволен внес на протеини се:

-почест глад помеѓу оброците,

-побавно закрепнување по тренингот

-промени во начинот на исхрана кои ненамерно го намалуваат внесот на овој макронутриент.

Ова може да се случи кај луѓе кои ги ограничуваат калориите, користат лекови за слабеење GLP-1 или преминуваат на алтернативи на растителна основа без да планираат извори на протеини.

За возрасни, сега се препорачуваат 1,2 до 1,6 грама протеини на килограм телесна тежина дневно, што значи дека лице со тежина од 70 килограми треба да консумира најмалку 83 грама дневно. Како практична цел, Џонс препорачува најмалку 20 грама протеини по оброк, распоредени во текот на денот.

Добри извори на протеини вклучуваат грчки јогурт, јајца, урда, тофу, леќа, наут, туна и лосос. Експертите истакнуваат дека протеините не се единствената важна хранлива материја и дека балансираната исхрана со редовна физичка активност е клучна за енергија, закрепнување и зачувување на силата.