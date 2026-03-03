 Skip to main content
03.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 март 2026
Неделник

Дали пиењето топла вода е навистина добро за здравјето?

Здравје

03.03.2026

Во време кога бараме скапи додатоци и комплицирани рутини, можеби топлата вода е наједноставниот сојузник на доброто здравје – тивка, но ефикасна поддршка за секојдневната благосостојба.

Додека многу луѓе го започнуваат денот со кафе или ладни пијалоци, чаша топла вода, особено наутро, може да го активира телото на природен и нежен начин. Таа го стимулира варењето, го хидрира телото по спиењето и помага во исфрлањето на токсините, а воедно придонесува за чувство на релаксација и рамнотежа.

Пиењето топла, а не ладна вода се препорачува од голем број здравствени причини, особено за подобрено варење, како што во традиционалната кинеска медицина, д-р Закари Мулвихил, специјалист за интегративна медицина во Њујорк, вели дека варењето се смета за „оган во вас“ и сè, дури и водата, мора да се свари, објавува Everyday Health.

Студената вода се смета за тешка за варење, особено ако е чувана во фрижидер или содржи коцки мраз.

Западната конвенционална медицина смета дека водата е витална за варењето, помагајќи во разградувањето на храната за да се обезбеди енергија и хранливи материи. Истражувањата покажале дека пиењето топла или врела вода може да ги опушти мускулите во гастроинтестиналниот тракт и да го одржи варењето.

Оптималното време за пиење топла вода е првото нешто наутро на празен стомак по миењето на забите – вели Малвихил.

