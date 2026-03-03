 Skip to main content
03.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 март 2026
Неделник

Мицкоски и Руте разговарале за актуелните безбедносни предизвици

Македонија

03.03.2026

Фејсбук профил на Христијан Мицкоски

Попладнево премиерот Христијан Мицкоски се сретна со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте.

Во духот на сојузништвото и заедничките вредности, разговаравме за актуелните безбедносни предизвици, улогата на Алијансата во зачувувањето на стабилноста и мирот, како и за придонесот на нашата држава во рамките на колективната одбрана, објави Мицкоски на социјалните мрежи

Ја реафирмирав нашата цврста определба за понатамошно јакнење на соработката со НАТО и активен придонес кон регионалната и глобалната безбедност, додаде Мицкоски.

Поврзани вести

Македонија  | 03.03.2026
Останете безбедни и чувајте нè безбедни, порача генералниот секретар на НАТО кој беше во посета на војниците во касарната „Илинден“
Македонија  | 03.03.2026
Во Собранието се сретнаа Гаши и Руте
Македонија  | 03.03.2026
Кој е Руте: Пред пет години како премиер на Холандија преку Кастриот Реџепи ја спаси владата на Заев
﻿