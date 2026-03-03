Мицкоски и Руте разговарале за актуелните безбедносни предизвици

Фејсбук профил на Христијан Мицкоски

Попладнево премиерот Христијан Мицкоски се сретна со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте.

Во духот на сојузништвото и заедничките вредности, разговаравме за актуелните безбедносни предизвици, улогата на Алијансата во зачувувањето на стабилноста и мирот, како и за придонесот на нашата држава во рамките на колективната одбрана, објави Мицкоски на социјалните мрежи

Ја реафирмирав нашата цврста определба за понатамошно јакнење на соработката со НАТО и активен придонес кон регионалната и глобалната безбедност, додаде Мицкоски.