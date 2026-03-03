Росица Мршиќ има нова модна колекција

Фотографија: А.Т.

Новата модна колекција Vivid Echoes на дизајнерката Росица Мршиќ претставува истражување на апстрактниот визуелен јазик како извор за современ, скулптурален моден израз. Инспирирана од делата на Хелен Франкенталер и нејзините експанзивни полиња на боја, колекцијата ја трансформира сликарската апстракција во архитектонски конструирани, носливи силуети.

Фотографија: А.Т.



Секое парче функционира како автономен дизајнерски објект, каде дисциплинираната конструкција и графичките линии ја балансираат експресијата на бојата. Преку намерна редукција и комплексна конструктивна обработка, Vivid Echoes создава чисти, минималистички и безвременски форми што ја нагласуваат формата, движењето и материјалот.

Фотографија: А.Т.



Занаетчиската изработка е во центарот на колекцијата – од внимателно обликуваните набори до конструктивните шевови и прецизните пропорции. Произведена во ограничени серии и достапна исклучиво по нарачка, колекцијата застапува одговорен и одржлив модел на производство.

Со Vivid Echoes, Росица Мршиќ ја третира модата како културен артефакт – простор за интелектуална рефлексија, трајна вредност и смислено создавање, спротивставено на брзината и прекумерноста на современата модна индустрија.

Фотографија: А.Т.

Промоцијата на колекцијата ќе се одржи во концепт просторот – салонот на KARE, на 05.03, четврток, во 18:00 часот, на ул. Варшавска бр. 1, каде што се изложени колекциите на дизајнерката.

Фотографија: А.Т.

Овој комплетно реновиран простор нуди уникатно и авангардно доживување на дизајнот – преку неконвенционални, храбри парчиња што го отелотворуваат вистинскиот „Joy of Living“. Посетителите ќе имаат можност да ја видат и најновата колекција на КАРЕ, во сосема нов амбиент.