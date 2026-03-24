24 март – Светски ден за борба против туберкулоза

Секоја година на 24 март се одбележува Светскиот ден за борба против туберкулозата, датум кој го одбележува историското откритие на бактеријата причинител на туберкулозата од страна на Robert Koch во 1882 година. Ова научно достигнување претставува клучна точка во медицината, овозможувајќи развој на современи дијагностички методи и терапевтски пристапи за контрола и лекување на оваа сериозна инфективна болест, објави Институтот за јавно здравје.

Светскиот ден за борба против туберкулозата претставува важна можност за подигнување на јавната свест за влијанието што туберкулозата го има врз здравјето на населението, како и врз социјалната и економската благосостојба на заедниците на глобално ниво. Воедно, овој ден претставува повик за заедничка акција на поединците, заедниците и институциите во насока на засилување на напорите за контрола и елиминација на туберкулозата како значаен јавно-здравствен проблем.

Темата на Светскиот ден за борба против туберкулозата 2026 година – „Да! Можеме да ставиме крај на туберкулозата!“ – претставува силен повик за акција и порака на надеж, со која се потврдува дека е возможно повторно да се интензивираат напорите и да се промени текот на епидемијата на туберкулоза, дури и во услови на сложена глобална здравствена и општествена средина.

Со одлучно лидерство на национално ниво, зголемени домашни и меѓународни инвестиции, брза имплементација на новите препораки и иновации на World Health Organization, како и со забрзани активности и силна мултисекторска соработка, елиминацијата на туберкулозата не претставува само стратешка цел, туку реално остварлива можност.