Дојде крајот на победничката серија на Лејкерси

Детроит пистонс ги победи Лос Анџелес лејкерс со 113:110 ноќеска на домашен терен во натпревар од регуларната сезона на НБА-лигата.

Најефикасен кошаркар на натпреварот беше Лука Дончиќ со 32 поена, но и тоа не беше доволно гостите да го избегнат поразот.

Детроит е во серија од четири победи и е прв во Источната конференција со 52 и 19 порази.

Лејкерси се трети во Западната конференција со ефект 46-26. Тимот од Лос Анџелес ја прекина својата серија од девет победи.

Лидер на табелата во Западната конференција е Оклахома сити со 57 победи и 15 порази.