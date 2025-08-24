Вака штедите најмногу струја: Наместете ја климата на оваа температура и преполовете ја сметката за струја

Се подразбира дека клима уредите трошат многу електрична енергија. Но, дали постои начин да се намали нивната потрошувачка или да се намали износот на сметките за електрична енергија? Секако дека постои, но само ако знаете како да го користите.

Сега запрашајте се, дали навистина штедиме електрична енергија со исклучување на клима уредот кога не сме дома или е подобро да го оставиме клима уредот да работи на иста температура цел ден?

Може да изгледа дека потрошувачката на електрична енергија е поголема кога го вклучувате и исклучувате клима уредот повремено, но на овој начин всушност ќе заштедите значителна сума пари, а клима уредот ќе работи подобро на тој начин.

Имено, системот за ладење на просторот е најефикасен кога работи со полна брзина, отколку кога работи кратки периоди со помала брзина за да одржува константна температура во текот на денот. Покрај тоа, кога клима уредот работи со полна брзина, тој ќе биде подобар и во отстранувањето на влагата од вашиот дом.

Можете да заштедите енергија и со поставување на термостатот на клима уредот на повисока температура (разликата помеѓу собната температура и надворешната температура не треба да биде поголема од 7 до 10 степени). Според некои податоци, клима уредот користи од 3 до 5 проценти помалку енергија за секој степен повисоко што го поставувате термостатот.

Сепак, за максимална заштеда на енергија, оставете го клима уредот да работи на 26 степени Целзиусови или повисоко кога не сте дома.