Светна кулата на Водно, ќе има ресторан кој ќе ротира 360 степени

Светна кулата на Водно и наскоро ќе добие нова содржина што ќе ја збогати туристичката понуда на Скопје. Во објектот е предвиден ресторан кој ќе се ротира 360 степени за време од еден час, овозможувајќи им на посетителите панорамски поглед кон целиот град и поширокиот регион, објави 4NEWS.mk.

Ресторанот ќе претставува уникатна атракција и место за уживање во гастрономијата во комбинација со незаборавно искуство на врвот на Водно. Кулата е висока 155 метри, што ја прави околу два и пол пати повисока од Милениумскиот крст во чија непосредна близина се гради. Изградбата почна во 2013 година, а според проектол тоа е „посебен антенски систем за контрола на радиофреквенции“.