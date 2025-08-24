Кајсиите се полековити отколку што мислевте: Само една порција може да направи низа позитивни промени во телото

Кајсиите се многу повеќе од вкусен летен десерт. Тие се богати со витамини, минерали и антиоксиданси кои имаат силно влијание врз здравјето на целото тело. Само една порција може да предизвика низа позитивни промени во телото.

Витамин А – заштитник на видот и кожата

Кајсиите се полни со каротен, кој во телото се претвора во витамин А. Овој моќен антиоксиданс ги штити очите, го зајакнува имунолошкиот систем, го подобрува здравјето на кожата, косата и коските и го намалува ризикот од кардиоваскуларни и малигни заболувања.

Природен сојузник против дебелина и дијабетес

Благодарение на нивната ниска калорична вредност и високата содржина на влакна, кајсиите се идеални за дијабетичари и за оние кои сакаат да одржат витка фигура. Тие помагаат во регулирањето на шеќерот во крвта и промовираат здраво варење.

Суви кајсии – енергетска бомба за телото

Сувите кајсии содржат шест пати повеќе калории од свежите, но и значително повеќе витамин А, железо, калиум и магнезиум. Тие дури се користат и во исхраната на астронаутите поради нивната хранлива вредност и долг рок на траење.

Семки од кајсија – скриениот лек на природата

Внатре во семките се наоѓа витамин Б17 (амигдалин), за кој се верува дека има силни антиканцерогени својства. Се препорачува да се консумираат 5-7 семки дневно, но не повеќе од 35, со претпазливост и здрав разум.

Кајсии во кујната – од мармалад до сосови

Освен што се јадат свежи, кајсиите се совршени за правење џемови, сокови, колачи, па дури и сосови за печење. Нивната арома и текстура ги прават неопходен дел од традиционалната кујна.