Бои што ќе ја одбележат есента 2025: Мора да ги имате во вашиот ормар

Есента 2025 година ќе биде обележана со пет бои, кои дизајнерите ги најавуваат како водечки тренд.

Како што се приближува есента 2025 година, модната и дизајнерската сцена веќе во голема мера навестува за палетата на бои што ќе доминира во гардеробери. Фокусот е на природни тонови со богата длабочина, но и на смели акценти што внесуваат свежина и карактер. Се издвојуваат пет бои што ќе ја одбележат сезоната.

Портокалова

Инспирирана од топлината на есенските лисја, оваа нијанса внесува чувство на луксуз и удобност. Совршена е за гардеробата, особено за палта, плетени облеки и додатоци.

Маслинесто зелена

Враќањето кон природата и одржливоста се рефлектира и во изборот на бои – маслинесто зелената е разноврсна, смирувачка и лесна за комбинирање. Се очекува да биде чест избор кај модните парчиња.

Бордо

Класичната, но никогаш здодевна, бордо боја во есен 2025 добива нова сила преку слоевити текстури и сјајни ткаенини. Идеална е за вечерни комбинации и празнични моменти.

Путер жолта

Изненадувањето на оваа есен доаѓа во форма на мека, пастелно жолта нијанса. Путер бојата внесува светлина во есенската палета, обезбедувајќи контраст на потемните тонови. Ќе биде особено популарна во модните детали и внатрешната декорација.

Чоколадно кафеава

Земјените тонови се вечен фаворит во есенските колекции, а оваа година чоколадно кафеавата е водечка. Оваа богата нијанса се чувствува топла и софистицирана, а совршено се комбинира со беж, златни и зелени акценти.

Есента 2025 година ќе биде посветена на балансирање на природни, смирувачки тонови со смели, енергични бои. Без разлика дали сте љубител на мода или дизајн, оваа сезона нуди многу инспирација за изразување преку боја.