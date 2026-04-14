Утре завршува грејната сезона

Грејна сезона за централно греење во градот Скопје завршува утре, на 15-ти април, среда.

Согласно регулативата, грејната сезона трае до 15-ти април и истата може да биде продолжена до 30-ти април, доколку прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12˚С, според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи.

Официјално, грејната сезона започнува од 15 октомври за сите потрошувачи приклучени на системот за централно греење во градот Скопје, со кој управува АД ЕСМ. Преку системот се греат околу 66 000 активни потрошувачи, од кои 65 000 домаќинства и над 1 000 деловни потрошувачи, во кои се вклучени болници, здравствени домови, средни и основни училишта и детски градинки.(МИА)

