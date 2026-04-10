УХМР најавува: Сончеви периоди, но и услови за дожд вечерва

Времето денес ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а во вечерните часови и во текот на ноќта се очекуваат услови за слаб локален дожд, особено во источните и северните делови од земјата, информира Управата за хидрометеоролошки работи.

Ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец, поизразен долж Повардарието, а максималната температура ќе се движи во интервал од 12 до 19 степени.

Во Скопје, времето ќе биде слично – променливо облачно со можност за слаб дожд во вечерните часови, проследено со умерен до засилен северозападен ветер. Температурата ќе достигне околу 17 степени.

Според најавата на синоптичарите, во недела и понеделник ќе следува краткотрајна стабилизација на времето со повеќе сончеви периоди, додека од вторник повторно се очекува период на претежно облачно време со врнежи од дожд низ целата држава, кои ќе бидат пообилни во четврток.