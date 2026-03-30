30.03.2026
Понеделник, 30 март 2026
Променливо облачно, температурата до 18 степени

Времето денеска ќе биде облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец кој ќе биде поизразен долж Повардарието. Минималната температура ќе биде во интервал од -2 до 6, а максималната од 10 до 18 степени.

Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 4, а максималната ќе достигне до 15 степени.

Веќе од утре под влијание на циклонска активност, се очекуваат нови врнежи од дожд. Променливото облачно и посвежо време ќе се задржи во текот на целата работна недела. Врнежите ќе бидат пообилни во среда и четврток кога се очекува локално да наврнат и над 20 l/m², а на планините врнежите ќе бидат од снег. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северен правец. Утринските температури наместа ќе се спуштат и под нула, а дневните во четврток ќе достигнат максимум до 12 степен.(МИА)

﻿