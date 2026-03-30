Трамп сака да ја „земе“ иранската нафта

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека би сакал да преземе контрола врз иранската нафта, опишувајќи ги критичарите во Соединетите Држави како „глупави“ во интервју за британскиот весник „Фајненшл тајмс“.

Да бидам искрен со вас, најмногу би сакал да ја земам нафтата во Иран. Но, некои глупави луѓе во САД велат: „зошто го правиш тоа?“ Но, тие се глупави луѓе“, изјави Трамп.

Заземањето на иранската нафта најверојатно би барало американските сили да го заземат островот Харг во Заливот, преку кој течат приближно 90 проценти од извозот на нафта во земјата, пренесе ДПА. Пентагон наводно распоредил околу 10.000 војници обучени за копнени операции, иако експертите предупредуваат дека окупирањето на островот би можело да ги изложи војниците на ирански напади.

Трамп за весникот изјави дека верува оти иранската одбрана на Харг е слаба, велејќи:

Мислам дека тие немаат никаква одбрана. Би можеле да го заземеме многу лесно“.

Трамп додаде дека американските сили можеби ќе треба да останат таму „извесно време“.

Можеби ќе го земеме островот Харг, можеби не. Имаме многу опции – рече тој.

И покрај заканите, Трамп рече дека индиректните разговори со Иран преку пакистански посредници напредуваат. Тој постави нов рок за Иран да го прифати договорот за прекин на тековниот конфликт, предупредувајќи дека може да следуваат американски напади врз иранскиот енергетски сектор доколку не се постигне договор.

На прашањето дали прекинот на огнот во наредните денови би можел повторно да ја стратешки виталната Ормуска Теснина за глобалните текови на нафта и гас, Трамп одби да даде детали.

Ни преостанаа уште околу 3.000 цели, бомбардиравме 13.000 цели – рече тој, додавајќи дека договорот „би можел да биде постигнат прилично брзо“.