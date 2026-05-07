Од утре променливо време со дожд и грмежи

Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса времето утре ќе биде претежно облачно со врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни (над 20 l/m2), а ќе има и појава на грмежи, соопшти УХМР.

Потоа следува период на променливо облачно време со сончеви периоди, попладне ќе биде нестабилно со честа појава на локални врнежи од дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на краткотрајно невреме со пороен дожд, грмежи и силен ветер.

Во Скопје, утре претежно облачно со повремени врнежи од дожд. Во делови од котлината ќе има услови за појава на грмежи и засилен ветер. Во следниот период ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а попладне со услови за појава на краткотрајно невреме со пороен дожд, грмежи и силен ветер.