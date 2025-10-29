 Skip to main content
30.10.2025
Република Најнови вести
Четврток, 30 октомври 2025
Неделник

Наредниот период сообраќајот од и накај Струга преку клучката „Свети Еразмо“

Сервиси

29.10.2025

МИА

СВР Охрид со известување за пренасочување на сообраќајот од Охрид кон Струга до 5 декември годинава.

Како што велат, тоа е поради изведување на градежни работи.

СВР Охрид ги известува граѓаните дека поради изведување на градежни работи во делот на автопатот Охрид-Кичево, кај клучката Подмоље, во наредните денови до 05.12.2025 ќе се врши пренасочување на сообраќајот и тоа возачите кои ќе се движат од Охрид кон Струга, од Струга кон Скопје и од Скопје кон Струга ќе треба да се движат исклучиво преку клучката кај Св. Еразмо“, велат од таму.

Поврзани вести

Скопје  | 22.10.2025
Посебен режим на сообраќај утре во центарот на Скопје
Македонија  | 19.10.2025
Втор круг ќе има во Струга и во Кичево
Македонија  | 19.10.2025
До 9 часот во Струга гласале 2,2 отсто, во Вевчани 5,02 проценти 
﻿