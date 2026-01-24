Најстудено во Берово, највисока снежна покривка на Попова Шапка

Facebook/Konak Popova Shapka

Со измерена температура од -4 степени Целзиусови, Берово утринава во 7:00 часот беше насјтуденото место во земјава по што следат Попова Шапка и Крива Паланка со -3 , -2 степени се измерени во Пожаране и Тетово, -1 во Скопје-Петровец, Тополчани и Маврови Анови, 0 степени во Велес, Демир Капија, Битола, Претор, Скопје-Зајчев Рид, Кавардарци и Прилеп, 1 во Kрушево, Штип, Охрид и Виница, 2 во Куманово и Гевгелија, а најтопло беше во Струмица каде е измерена температура од 3 степени Целзиусови.

Според Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), највисока измерена снежна покривка од 30 сантиметри утринава во 7:00 часот има на Попова Шапка, 11 во Маврови Анови, а 4 сантиметри се измерени во Крушево.

Времето денеска ќе биде променливо облачно, претпладне со појава на магла по одделни котлини. Во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Ќе дува слаб, а долж Повардарието умерен ветер од југоисточен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 8 до 12 степени Целзиусови.

И во Скопје ќе биде променливо облачно, претпладне со појава на магла, попладне со сончеви периоди. Максималната температура ќе достигне до 7 степени Целзиусови.