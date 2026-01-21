 Skip to main content
21.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 21 јануари 2026
Неделник

Најстудено на Попова Шапка, снежната покривка достигна 34 сантиметри

Сервиси

21.01.2026

Голем дел од Македонија утрово се разбуди со минусни температури и снежна покривка. Најстудено беше на Попова Шапка и во Берово, каде се измерени минус 7 степени, додека минус 6 се регистрирани на Маврови Анови и во Крушево. Во Крива Паланка температурата се спушти до минус 5, а во Скопје-Петровец, Струмица и Тетово до минус 4 степени.

Највисока снежна покривка до 7 часот е измерена на Попова Шапка – 34 сантиметри, следат Маврови Анови со 12 и Битола со 8 сантиметри. Снег има и во Крушево, Прилеп, Претор, Тетово, Штип и Демир Капија, но со помала висина.

Во изминатите 24 часа најмногу воден талог наврна во Битола – 7 литри на метар квадратен, потоа во Маврови Анови 5, а во Тетово, Крушево и Пожаране по 3 литри.

Времето денеска ќе биде облачно со повремени локални врнежи од снег. Пообилни снежни врнежи се очекуваат во западните делови, каде на планините и на некои повисоки места снежната покривка може да се зголеми од 15 до 25 сантиметри, а на пониските места да се формира покривка од 3 до 10 сантиметри. Ќе дува слаб до умерен југоисточен ветер, а максималните температури ќе се движат од минус 2 до 4 степени.

Во Скопје се очекува претежно облачно време со повремени врнежи од снег и слаб до умерен југоисточен ветер, при што дневната температура ќе достигне околу 1 степен. 

Поврзани вести

Македонија  | 21.01.2026
Имајте доволно гориво во резервоарите, зимска опрема за возилата и патувајте внимателно, апелира ЦУК до граѓаните
Македонија  | 21.01.2026
Куманово под снежна покривка. Екипите за чистење се на терен 
Скопје  | 21.01.2026
Ѓорѓиевски: Екипите на Град Скопје се постојано на терен и интензивно работат на расчистување на снегот
﻿