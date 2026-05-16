Најладно утринава било на Берово, Лазарополе и на Попова Шапка – 4 степени Целзиусови

Најниската температура изутринава е измерена во Берово, Лазарополе и Попова Шапка – четири степени, а највисоката во Демир Капија – 13.

Како што соопшти УХМР, во Берово, Лазарополе и Попова Шапка се измеренин 4 степени, во Kрушево и Mаврови Анови шест, во Крива Паланка седум, во Охрид и Битола осум, во Скопје-Петровец, Тетово, Претор и Прилеп девет, Скопје-Зајчев Рид, Куманово, Велес и Кавадарци десет, во Штип, Виница и Гевгелија 11, во Струмица 12 и во Демир Капија 13.

Количината на врнежи за изминатите 24 часа до 08 часот во (l/m2) изнесува два во Крушево и Попова Шапка и еден во Тетово и Лазарополе.

Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. На повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд (над 20 l/m²), грмежи, засилен до силен ветер (над 70 кm/h) и услови за појава на град.

Максималната температура ќе биде во интервал од 18 до 24 степени.

Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди. Од пладневните часови ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во делови од котлината ќе има услови за појава на краткотрајно невреме со интензивен пороен дожд, грмежи и силен ветер. Максималната температура ќе достигне до 23 степени.