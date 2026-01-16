 Skip to main content
16.01.2026
Петок, 16 јануари 2026
Ќе нема струја до 15 часот во неколку општини

16.01.2026

Поради планирани технички интервенции во електросистемот, неколку скопски општини денеска ќе се соочат со привремен прекин во снабдувањето со електрична енергија. ЕВН Македонија информира дека денеска без струја ќе бидат корисници во следните реони:

Гази Баба: Од 08:30 до 15:00 часот, без напојување ќе бидат корисниците од ул. 1 во Црешево и ул. 1 во Виниче.

Илинден: Од 09:30 до 12:00 часот, прекин ќе има во Технолошката индустриска развојна зона, поточно објектот на магацинот на „Нептун“.

Аеродром: Во периодот од 11:00 до 13:00 часот, без струја ќе биде дел од бул. „Кузман Јосифовски Питу“ (броевите 28 и 30).

