Федерер се врати на тенисот

Иако официјално ја заврши својата професионална кариера пред три и пол години, славниот Швајцарец Роџер Федерер (44) покажа дека сè уште е во одлична форма.
Еден од најголемите тенисери на сите времиња приреди шоу за паметење за преполната „Род Лејвер Арена“ во Мелбурн.
Одигра еден тај-брек на тренинг со 13-от тенисер во светот, Каспер Руд, и доминираше како во своите најдобри денови.
Oh, Roger 😍— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2026
That backhand down the line will never get old 💫 pic.twitter.com/FAD8yOiQi9