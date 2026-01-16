 Skip to main content
16.01.2026
Петок, 16 јануари 2026
Федерер се врати на тенисот

16.01.2026

Иако официјално ја заврши својата професионална кариера пред три и пол години, славниот Швајцарец Роџер Федерер (44) покажа дека сè уште е во одлична форма.

Еден од најголемите тенисери на сите времиња приреди шоу за паметење за преполната „Род Лејвер Арена“ во Мелбурн.

Одигра еден тај-брек на тренинг со 13-от тенисер во светот, Каспер Руд, и доминираше како во своите најдобри денови.

