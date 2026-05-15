Неандерталците „уште на времето“ правеле стоматолошки интервенции

– Меѓународен тим на научници од Русија и САД, по извршена детална анализа на древен катник откриен во Сибир, дошле до фасцинантен заклучок дека неандерталците биле во состојба да изведуваат примитивни стоматолошки зафати.

„Според истражувачите неандерталците користеле камени алатки за дупчење на оштетените заби, во обид да ја ублажат неподносливата болка“, соопштија руските медиуми. Откритието на овој древен човечки катник е доказ дека неандерталците во одредени случаи ги дупчеле заболените заби со помош на камени алатки. Тоа јасно укажува на фактот дека тие веројатно биле запознаени со можноста за ублажување на силната забоболка преку ваков вид третман, се наведува во официјалниот извештај од истражувањето.

Станува збор за заб стар околу 59.000 години, кој бил пронајден во пештерата Чагирскаја, лоцирана на планинскиот масив Алтај во Сибир. Овој пронајдок во моментов се смета за еден од најстарите материјални докази за постоење на можни стоматолошки интервенции кај хоминидите.Експертите во својата анализа нагласуваат дека на катникот е видлива голема празнина која се протега од самата површина за џвакање па сè до пулпната комора. Оваа аномалија, според нив, недвосмислено укажува на намерно и свесно механичко дејствување, а не на некакво природно оштетување на забот.

Според антропологот од Универзитетот во Аризона, Џон Олсен, ваквиот резултат е значаен доказ кој сведочи за исклучително високо ниво на рачна способност, но и за напредните когнитивни способности кои кај овие пралуѓе биле неопходни за успешно изведување на толку сложени зафати.