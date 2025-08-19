 Skip to main content
19.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 19 август 2025
National Geographic го посочи Охридското езеро како едно од петте кои задолжително треба да се посетат

Патувања

19.08.2025

Од возење велосипед низ три патеки околу германското езеро Констанца до пливање во сенката на високите планини во словенечкото езеро Бохињ, европските езера се толку прекрасни во лето што нема да ви недостига морето ниту за минута. Преполни со историја, култура, храна, плажи, села со улички и голема дивина, еве пет омилени места за да започнете, пишува National Geographic во текст посвететен на убавите езера каде го посочува Охридското Езеро како едно од петте кои задолжително треба да се посетат.

Ако не сте слушнале за светското наследство на УНЕСКО, Охридското Езеро, не сте сами, но ви недостасува еден трик. Сместено помеѓу планините на Македонија и источна Албанија, ова зелено-сино езеро е меѓу најстарите и најдлабоките во Европа. Летото ве искушува со капење во проѕирни води, пикници на плажите со камчиња на источниот брег како Потпеш и Лабино, и розово-виолетови зајдисонца што ја возбудуваат душата.

На северниот брег, Охрид е привлечно место за да започнете со заобиколување на езерото, со патека што се протега до карпести плажи и стрмен, топол стар град каде што уличките со калдрма водат до православни цркви и урната средновековна тврдина. Рестораните на брегот ги комбинираат локалните специјалитети како рибја чорба подготвена со езерска пастрмка, лимон и лук со македонски вина. Надвор од Охрид, ќе бидете заведени од културните големи хитови како што се куполниот, византиски стил, исполнет со фрески, високо на карпаите, и реконструираните наколни живеалишта од бронзеното и железното време во Заливот на коските, пишува National Georgaphic




	


		
	

	
	





	
			
                
                    
                


			

	
			
                
                    
                


			

	

    

