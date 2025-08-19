National Geographic го посочи Охридското езеро како едно од петте кои задолжително треба да се посетат.

Ако не сте слушнале за светското наследство на УНЕСКО, Охридското Езеро, не сте сами, но ви недостасува еден трик. Сместено помеѓу планините на Македонија и источна Албанија, ова зелено-сино езеро е меѓу најстарите и најдлабоките во Европа. Летото ве искушува со капење во проѕирни води, пикници на плажите со камчиња на источниот брег како Потпеш и Лабино, и розово-виолетови зајдисонца што ја возбудуваат душата.

На северниот брег, Охрид е привлечно место за да започнете со заобиколување на езерото, со патека што се протега до карпести плажи и стрмен, топол стар град каде што уличките со калдрма водат до православни цркви и урната средновековна тврдина. Рестораните на брегот ги комбинираат локалните специјалитети како рибја чорба подготвена со езерска пастрмка, лимон и лук со македонски вина. Надвор од Охрид, ќе бидете заведени од културните големи хитови како што се куполниот, византиски стил, исполнет со фрески, високо на карпаите, и реконструираните наколни живеалишта од бронзеното и железното време во Заливот на коските, пишува National Georgaphic