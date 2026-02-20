 Skip to main content
20.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 20 февруари 2026
Неделник

Македонската асоцијација на туристички водичи и придружници утре организира бесплатен разглед на градот Скопје

Патувања

20.02.2026

Македонската асоцијација на туристички водичи и придружници Ве поканува да се придружите на  одбележување на меѓународниот Ден на туристички водичи, велат од асоцијацијата.

Во сабота, 21 февруари, со почеток во 12 часот пред спомен куќата на мајка Тереза, улица Македонија. Асоцијацијата четврта година по ред го одбележува овој ден со бесплатен разглед на градот Скопје.

Ден посветен на луѓето кои ги раскажуваат приказните на градовите, ја чуваат и негуваат културата, историјата,традицијата и го доближуваат светот до посетителите.

Дојдете заедно да ја прославиме професијата што ги поврзува луѓето, културите и приказните!

Сите сте добредојдени!

