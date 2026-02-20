 Skip to main content
20.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 20 февруари 2026
Неделник

Во Белград одржана традиционалната „Охридска вечер“

Патувања

20.02.2026

Вчеравечер во Белград, Србија се одржа традиционалната „Охридска вечер“, настан посветен на промоција на туристичките потенцијали на Охрид пред претставници на туристичкиот сектор од регионот.

Особена чест ми е што на оваа свеченост ми беше доделена специјална повелба од страна на Балканска алијанса на хотелски асоцијации (BAHA), како признание за гостопримството, соработката и придонесот во развојот на туризмот на Балканот, вели градоначалникот на Општина Охрид, Кирил Пецаков.

‎„Охридската вечер“ е дел од промотивните активности на Општина Охрид во рамки на 47-то издание на Меѓународниот саем за туризам во Белград и важна можност за нови контакти и унапредување на туристичката соработка.

Поврзани вести

Култура  | 20.02.2026
Здружението „Македониум“ од Белград ќе го одбележи Меѓународниот ден на мајчиниот јазик со свечена академија
Патувања  | 19.02.2026
Интересот е голем: Охрид се промовира на саемот во Белград
Македонија  | 12.02.2026
Туризмот е еден од нашите приоритети, се бележи раст во број на туристи и ноќевања, вели Мицкоски
﻿