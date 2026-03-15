Отворен нов мултифункционален спортски терен во Соколарци – „Адријан и Иван“ во чест на загинатите во трагичниот пожар

Во селото Соколарци, општина Чешиново-Облешево, денеска беше пуштено во употреба ново мултифункционално спортско игралиште, наменето за спорт и рекреација на младите.

Игралиштето симболично го пуштија во употреба градоначалникот Јорданче Костадинов и претставникот од Министерството за спорт, Илија Ристески.

Реализацијата на проектот е со поддршка од Министерството за спорт и Владата на Република Македонија.

Новиот спортски терен го носи името „Адријан и Иван“, во чест и сеќавање на момчињата кои трагично ги загубија животите во дискотеката „Пулс“ во Кочани.

Од општината посочуваат дека игралиштето ќе биде место каде младите ќе спортуваат, ќе се дружат и ќе создаваат убави спомени, но и трајно потсетување на нивните сограѓани кои прерано го загубија животот.