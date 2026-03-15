15.03.2026
Недела, 15 март 2026
„Кринџ“ и „делулу“: Научете ги овие изрази за да можете да се разберете со денешната младина

15.03.2026

 Познатата инстаграм страница „Дневна доза правопис“ објави список од дваесет изрази кои младите ги користат секојдневно, а кои кај постарите генерации предизвикуваат збунетост.

Нешто е „кринџ“, пријателот е „делулу“, и видео станало „вирално“ – ова се само дел од изразите кои се слушаат во секојдневниот говор, и тоа главно од генерацијата З (средина на деведесеттите, до раните 2000-ти години.

Оваа генерација создала мешавина од англиски сленг и домашна граматика, и овие зборови постепено стануваат дел од секојдневниот говор на младите. Споменатата страница одлучила да ја реши оваа мистерија и да им објасни на „постарите“ што значат 20-те најпопуларни зборови кои се користат во секојдневниот говор, напиша порталот Телеграф. Тие објавиле мини-речник, бидејќи вистинското значење на многу од зборовите од списокот не било познато на пошироката јавност.

Значење на најчестите изрази користени од генерацијата З:

·        Кринџ – чувство на непријатност предизвикано од туѓо однесување

·        делулу (од delusional) – личност која има нереални или неосновани надежи

·        ЕН-ПИ-СИ (NPC – non-player character) –  небитна личност, личност без став и влијание

·        флекс – покажување на нешто со цел да се фали, како богатство или успех

·        слеј – кога некој прави нешто феноменално или изгледа особено добро

·        дигиталец – личност која постојано е на телефонот и се смета за неспособна или заостаната

·        риз (rizz – од charisma) – способност за флерт, харизма, личен шарм

·        синовати – прочитување порака без да се одговори на неа

·        краш – симпатија, личност кон која се чувствува привлечност

·        хајп – голема возбуда или помама околу некоја тема, производ или содржина

·        вирално – содржина која брзо се шири на интернет и социјалните мрежи

·        рандом – случајно, произволно

·        Пик ми (pick me) – личност која се труди да се покаже како различна или посебна за да привлече внимание од спротивниот пол

·        сус (од suspicious) – сомнително, нешто што предизвикува недоверба

·        сигма – самоуверен и успешен маж, со силна индивидуалност

·        спојловање – претходно откривање на детали за тоа што ќе се случи во филм, серија или книга

·        гејткопување – намерно криење информации за нешто што на некого му се допаѓа

·     ПОВ (point of view) – користи се за да се опише одредена ситуација од перспектива на одредена личност

·        Л (loss) – пораз, неуспех или бламажа

·        В (win) – победа, успех, позитивен исход

По објавата имало бројни коментари. Едни посочиле дека ова е нормална појава и дека секоја генерација има свои специфични изрази кои на постарите им звучат чудно, други пак рекле дека во современата комуникација веќе се користат премногу зборови преземени од англискиот јазик и дека многу од нив звучат неприродно или чудно.

