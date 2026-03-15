Финалисима нема да се игра

Европската фудбалска асоцијација (УЕФА) објави откажување на Финалисима 2026.

Натпреварот меѓу победниците на Европското првенство и Копа Америка во 2026 година е откажан поради неможноста да се договори датум и место.

Средбата Аргентина – Шпанија првично беше закажана да се одржи во Катар, но беше одложена поради ескалацијата на воениот конфликт на Блискиот Исток.

Според УЕФА, Аргентина ја отфрли опцијата натпреварот да се одржи на стадионот „Сантијаго Бернабеу“ во Мадрид.

Двомечот во Мадрид и Буенос Аирес исто така не можеше да се договори, ниту пак можеше да се најде алтернативен европски стадион за натпреварот да се одржи на 27 или 30 март.

Аргентина предложи натпреварот да се одржи по Светското првенство во 2026 година, но и оваа опција не успеа да се договори.

Финалното помеѓу актуелниот шампион на Европското првенство и Копа Америка се одржа за прв пат во 2022 година. Тогаш, Аргентина ја победи Италија со 3:0.