Промени во градите со возраста

Без разлика дали ни се допаѓа или не, возраста остава видлив белег не само на кожата на лицето и рацете, туку и на структурата на градите, или поточно на нашите гради.

Имено, како што старееме, тие претрпуваат огромен број трансформации, на кои влијае и грижата (или недостатокот од неа), погрешниот избор на долна облека, но и бројните животни фази низ кои поминуваме заедно со нашето тело. Подолу, ќе ви помогнеме да ги разберете најважните нијанси на промените на градите поврзани со возраста, во крајна линија, за да знаете кога промените на градите се причина за загриженост, а кога се едноставно природен процес што доаѓа со возраста.

Промени на градите со текот на времето

Со текот на годините, градите минуваат низ природни промени предизвикани од хормони, бременост, доење, но исто така и гравитација и начин на живот. Колагенот и еластинот, протеини кои даваат тонус и еластичност на кожата, се намалуваат со возраста, па кожата станува потенка и полабава. Сепак, правилната нега на кожата на градите, здравата исхрана и редовната физичка активност можат многу да направат за да го одржат младешкиот изглед на вашите гради. Ова се најчестите промени на градите што се јавуваат во зависност од возраста.

20+

На оваа возраст, големината на вашите гради може да се промени полесно и побрзо од кога било. На ова може да влијаат промените во тежината, хормоналните нивоа и хормонските флуктуации, како и општата физичка активност. Во дваесеттите години, девојките често доживуваат промени во менструалниот циклус поради зголемување или намалување на нивото на естроген. Поради ова, може да се појават отечени грутки и други промени во структурата на ткивото во пределот на градите, но ова е исто така сосема нормално. Ако бременоста се случи во ова време, таа исто така прави свои прилагодувања: градите значително се зголемуваат поради зголемувањето на телесната тежина и подготовката на женското тело за лактација, брадавиците стануваат поголеми, а областа околу нив потемнува. По промената во лактацијата, градите може визуелно да станат помали или поголеми. Ова до одреден степен зависи од вашата генетика и општата состојба на телото. Но, во секој случај, од 20 до 30 години е периодот кога градите добиваат форма.

30+

Честопати, до ова време жената родила барем еднаш. И токму во овој период почнуваат да се појавуваат главните промени поврзани со возраста на градите. Опуштањето и појавата на стрии, кои често се поврзуваат со значителни промени во тежината пред и по бременоста, се главните проблеми со кои се соочуваат жените во категоријата 30+. Не помалку чести проблеми на оваа возраст се опуштањето или атрофијата на млечните жлезди. Промените на градите со возраста се поврзани не само со општото природно стареење на телото, туку и со фактори како што се губење на тежината, бременост и доење, менопауза и други хормонални фактори. Лошите навики, постојаното носење градник, па дури и трчањето и тренингот без правилно избрана спортска долна облека, исто така играат важна улога. Покрај тоа, никој сè уште не ја укинал силата на гравитацијата, а огромното мнозинство жени со големи гради се соочуваат со проблеми како што е опуштање на ткивото на градите.

40+

Дојде време за позначајни промени во структурата на градите, кои главно се поврзани со менопаузата. Во исто време, јајниците почнуваат да произведуваат помалку естроген, а градите доживуваат таканаречена инволуција, кога масните клетки почнуваат активно да го заменуваат стандардното ткиво на градите. Како резултат на тоа, градите стануваат помалку цврсти и повеќе опуштаат. Ова е придружено со промени во самото тело, како што е намалување на бројот на колагенски влакна во ткивата на градите, кои се одговорни за одржување на нивната еластичност и нормална густина. За да се контролираат овие промени поврзани со возраста, потребно е редовно да се прават прегледи, вклучително и мамограми. Сепак, за оние кои сакаат однапред да се подготват за промените поврзани со возраста и да ги доживеат без непотребен стрес, постојат едноставни, но ефикасни правила за превенција што можете да почнете да ги следите сега.