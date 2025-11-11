 Skip to main content
11.11.2025
Вторник, 11 ноември 2025
Бројот на жртвите од тајфунот Фунон на Филипини се искачи на 25

11.11.2025

На Филипини бројот на жртвите од тајфунот Фунон се искачи на 25, додека 29 се повредени, а двајца се водат како исчезнати, соопшти Националната служба за цивилна заштита.

Најголем број – 19 загинаа во административниот регион Кордилера, тројца во Кагајан, додека по еден се пријавен во Бикол, Западен Висајас и Источен Висајас.

Супер тајфунот погоди повеќе од 2,4 милиони луѓе.

Претседателот на Филипини, Фердинанд Маркос помладиот нареди континуирани спасувачки операции, давајќи инструкции на сите владини агенции да останат во целосна готовност за бурата и да продолжат да ја следат ситуацијата.

