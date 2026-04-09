Mаалски бувљак во Аеродром

Во Парк Авионче во скопската населба Аеродром на 26 април ќе се одржи настан посветен на продажба и размена на користени предмети, со цел старите работи што со години стојат заборавени по домовите да добијат нов сопственик наместо да завршат како отпад.

Организаторите ги повикуваат граѓаните да изнајмат свое место и да донесат предмети што повеќе не ги користат, како облека, чаши, столици, музички ЦД-а и други домашни работи што сè уште можат да послужат некому. Идејата на настанот е преку едноставен локален формат да се поттикне расчистување на домот, повторна употреба и поодржлив однос кон предметите што често непотребно собираат прашина.

Според објавените правила, учесниците кои ќе продаваат како физички лица треба да имаат потврда издадена од УЈП за еднодневна продажба на производи со платен паушален данок. Дополнително, секој учесник сам треба да обезбеди опрема за изложување.

Организаторите наведуваат и дека учесниците треба да пристигнат најдоцна до 11 часот, за да можат навреме да се наместат пред почетокот на настанот, кој е закажан за 12 часот. Предметите што ќе бидат изложени треба да бидат чисти и подготвени за продажба или размена, односно облеката да биде испрана, а останатите елементи уредни и пребришани.

За учество е предвидена доброволна донација, а самиот настан ќе се одржи на отворено, во Парк Авионче, како можност граѓаните на едно место да расчистат, разменат и продадат дел од работите што веќе не им се потребни.

Во време кога сè повеќе се зборува за одржливост, намалување на отпадот и повторна употреба, ваквите локални иницијативи отвораат простор и за поконкретна, секојдневна пракса, предметите да не се фрлаат веднаш, туку да продолжат да се користат таму каде што навистина ќе имаат вредност.