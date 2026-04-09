Мицкоски задоволен од работата во делот на автопатите: Сè се одвива според предвидената динамика

Сите делници од Коридорот 8 се одвиват според предвиденеата динамика. Моментално се работаат галериите, имавме мала потешкотија, посевно во делот на обезбедување средства за довршување на делницата Кичево – Охрид, затоа што заемот кој што го добивавме од кинеската Ексим Банка повеќе не го добиваме, но бргу се реорганизиравме и тој проблем е надминат, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање во однос за тоа како се одвиваат работите во изградбата на втопатиштат во Република Македонија.
Формиран е синдикат од домашни банки, со исклучително поволни услови и практично тие домашни банки ќе го дозафршат финансирањето и тоа ќе биде последно, и со тоа конечно таа делница ќе биде функционална – потенцираше премиерот.
градежните работи напредуваат и на делниците Тетово – Гостивар, Гостивар- Букојчани, како и на делницата Прилеп – Битола рече Мицкоски.
Исто така напредува делницата Тетово – Гостивар, Гостивар- Букојчани и конечно е предаден извештајот до заемодавателите за делницата Букојчани – приклучок Кичево, практично на автопатската делница Кичево – Охрид, така што во тој дел сум исклучително задоволен. Исто така напредува реализацијата на делницата Прилеп – Битола која што е дел од коридорот 10Д – појасни премиерот Христијан Мiцкоски.