Мицкоски задоволен од работата во делот на автопатите: Сè се одвива според предвидената динамика

Сите делници од Коридорот 8 се одвиват според предвиденеата динамика. Моментално се работаат галериите, имавме мала потешкотија, посевно во делот на обезбедување средства за довршување на делницата Кичево – Охрид, затоа што заемот кој што го добивавме од кинеската Ексим Банка повеќе не го добиваме, но бргу се реорганизиравме и тој проблем е надминат, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање во однос за тоа како се одвиваат работите во изградбата на втопатиштат во Република Македонија.

Формиран е синдикат од домашни банки, со исклучително поволни услови и практично тие домашни банки ќе го дозафршат финансирањето и тоа ќе биде последно, и со тоа конечно таа делница ќе биде функционална – потенцираше премиерот.

градежните работи напредуваат и на делниците Тетово – Гостивар, Гостивар- Букојчани, како и на делницата Прилеп – Битола рече Мицкоски.