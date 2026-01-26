Добитникот на Оскар, Боби Мореско ќе го режира биографскиот филм за покојниот моден гигант Џорџо Армани

Добитникот на Оскар, Боби Мореско (Crash), ќе го режира биографскиот филм на италијанскиот продуцент Андреа Јерволино (Ferrari) за покојниот моден гигант Џорџо Армани.

Мореско, кој претходно соработуваше со Јерволино на биографските филмови за автомобилски трки „Ламборџини“ и „Масерати“, го пишува сценариото за „Армани – Кралот на модата“ со неговата ќерка Аманда.

Филмот ќе ја следи личната и професионалната еволуција на Армани, кој почина минатиот септември, на 91 година, и е широко познат како еден од највлијателните дизајнери во модата од 20 и 21 век. Дизајнерот е еден од најуспешните италијански бизнисмени досега – се проценува дека Армани Групацијата вреди над 10 милијарди долари.

Брендот Армани, синоним за луксуз и софистицираност, беше испреплетен со силните врски на дизајнерот со Холивуд, како на снимањето, така и на црвениот тепих. Тој е познат по тоа што ги создал костимите за Ричард Гир во класикот од 1980 година „Американски жиголо“ и ќе ги земе заслугите за уште 30 филмови. Меѓу ѕвездите што го носеа Армани на црвениот тепих беа Бланшет, Џулија Робертс, Џесика Честејн, Леонардо Дикаприо, Роберт де Ниро и Софија Лорен.

Армани беше многу затворен човек, но имаше долгогодишна лична врска со својот деловен партнер, архитектот, моден дизајнер и бизнисмен Серџо Галеоти, кој почина од компликации од СИДА во 1985 година. Во оваа фаза не е јасно дали филмот ќе го опфати приватниот живот на Армани или ќе се фокусира исклучиво на неговата работа на пистата и црвениот тепих. Исто така, не е јасно дали Јерволино побарал соработка од семејството Армани за проектот.

И покрај тоа што е една од големите италијански приказни за успех, Јерволино вели дека филмот веројатно нема да се снима во Италија во корист на Унгарија.

Според продуцентската куќа на Иерволино: „Одлуката во врска со локацијата за снимање следеше по длабински преглед на инвестицискиот план и обемни разговори со групата американски банки и фондови кои ја поддржуваат TAIC [компанијата на Иерволино] за финансирање, во светлината на моменталната италијанска продукциска и административна средина.“

Иерволино, чии заслуги вклучуваат „До коска“, филмот „Чекајќи ги варварите“ со Џони Деп и претстојниот трилер „Длабока вода“, рече дека планира да ја премести продукцијата на друг биографски филм, „Бугати – Генијот“, во Унгарија. Заедно, тој тврди дека губењето на двата проекта ќе означи значителна загуба на производството за неговата татковина, но вели дека потезите биле неопходни по контроверзните промени во локалниот даночен кредит, за кои вели дека ги исплашиле некои американски инвеститори и локалната политика.

Извор близок до компанијата тврди дека „одлуките не биле водени од уметнички или индустриски размислувања, ниту од квалитетот на италијанскиот талент, туку од структурна административна несигурност што значително ја поткопала довербата на меѓународните инвеститори… неколку големи американски банки повеќе не ги сметаат филмските продукции со седиште во Италија за финансирани, поради регулаторна непредвидливост и административни доцнења и врз основа на огромна нееднаквост во третманот меѓу локалните конкуренти врз основа на локалните односи, а не врз основа на закон“.

Иерволино изјави: „Длабоко сум заљубен во Италија и во италијанскиот идентитет. Иако сум италијанско-канадски државјанин, останувам горд Италијанец. Ќе продолжам да развивам проекти посветени на големи италијански икони, водени од мојата длабока љубов кон мојата земја. Дури и ако, во овој момент, овие филмови нема да се снимаат во Италија, ќе продолжам да ги раскажувам приказните на Италија на светот со тоа што ќе ги продуцирам во странство“.

„Дејли дејл“ разбира дека работата на италијанскиот даночен кредит е во тек на владино ниво и дека реформите сè уште се финализираат со потенцијал за прилагодувања. Го прашавме Иерволино дали би размислил повторно да носи проекти во странство по промените. „Во моментов не можам да одговорам на тоа“, ни рече тој.