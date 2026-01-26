Сиљановска-Давкова ја отвори Шестата Зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова преку видео-порака се обрати на свеченото отворање на Шестата Зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, што се одржува под нејзино покровителство.

Оценувајќи ја како значаен настан што ја продолжува долгата научна и културна традиција на македонистиката, Сиљановска-Давкова посочи дека Зимската школа е жива академска дебата за македонскиот јазик како темел на идентитетот, меморијата и културната самосвест.

Според неа, во ера на забрзани промени во којашто јазиците се соочуваат со нови предизвици, македонскиот јазик мора да биде функционален и видлив во дигиталниот свет и да остане жив за идните генерации, дома и во дијаспората.

За неа, зимската школа, како дел од тој процес е влог и инвестиција во иднината на македонскиот јазик, но и во иднината на македонистиката како светска научна мрежа.

Како успешен пример на образовна и научна дипломатија, оваа Школа придонесува за меѓунационалниот дијалог и меѓусебното идентитетско разбирање и признавање во време на глобални предизвици.

Во продолжение е интегралното обраќање на претседателката Сиљановска-Давкова: