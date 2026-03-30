Совршен козињак – проверен рецепт со пекарски трикови

Потребни состојки

• 3 јајца (1 белка за премачкување)

• 200 мл млеко

• 150 г шеќер

• 1 лажица течен засладувач

• 1 лажица ракија

• 550 г брашно (просеано, количината варира)

• 2 ванили

• 1 ампула лимонова есенција – за арома

• кора од 1 лимон

• 7 г сув квасец (или 15–20 г свеж)

• НМД

Маснотија

• 30 г путер

• 20 г маст

• 30 мл масло

Постапка

1. Во мал сад активирајте го квасецот со дел од затопленото млеко, во кое претходно сте раствориле малку од шеќерот. Додајте и малку брашно за да добиете кашеста смеса. Оставете додека да се активира.

2. Јајцата (на собна температура) изматете ги со миксер додека да станат пенасти.

3. Во поголем сад измешајте ги течните состојки (освен половина од маснотијата), додајте ја активираната смеса со квасец и постепено додајте го брашното. Мешајте со лажица додека да добиете лепливо тесто.

4. Префрлете го тестото во машина за месење и пуштете програма за тесто (3 циклуси по околу 15 минути).

5. При третото месење, додавајте ја преостанатата маснотија постепено, лажица по лажица.

6. Извадете го тестото на намастена работна површина, премачкајте го со малку масло и преклопете го неколку пати (како плик).

7. Ставете го тестото во намастен сад и оставете да нарасне додека да го удвои волуменот (околу 60–70 минути).

8. Обликувајте козињак (плетенка или ролни) и оставете повторно да нарасне околу 30 минути на топло место.

9. Премачкајте со белка и посипете со ванилин шеќер.

10. Печете во загреана рерна на 170°C околу 45 минути. Кога ќе добие златна боја, покријте со алуминиумска фолија. Во рерната ставете сад со врела вода за да се задржи влажноста.

Совети за совршен козињак (пекарски трикови)

• За поеластично тесто користете комбинација од путер, маст и масло

• Додавањето ракија помага за подобра структура и подолга свежина

• Не прескокнувајте го преклопувањето – тоа создава влакнеста текстура

• Влажноста (водената пареа) во рерната е клучна за мек резултат