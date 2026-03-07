Посен гулаш на вода: Готов е за 40 минути, а превкусен е!

pixabay

Ви го откриваме најдобриот рецепт за посен гулаш на вода

Гулашот е омиленото јадење во многу кујни, но ако сакате полесен и посен оброк, верзијата со печурки на вода е совршена. Овој гулаш е богат со вкусови, ароматичен е и заситува, а истовремено е и лесен за варење. Одличен е за деновите кога се пости, но и за сите што сакаат поздрав оброк без месо.

Состојки:

500 г свежи печурки (шампињони или мешавина од шампињони и вргањ)

1 поголем кромид

2-3 чешниња лук

2 моркова

1 пиперка (црвена или зелена по желба)

2-3 лажици растително масло

2 лажици брашно (по желба интегрално)

1 лажица црвен пипер

500 мл вода

сол и бибер по вкус

магдонос за декорација

по избор: малку сушена мајчина душица или лавров лист за поинтензивен вкус



Приготвување: