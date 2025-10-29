 Skip to main content
Република Најнови вести
Пире од спанаќ е добра идеја за денешниот ручек

Спанаќот е богат со железо, но содржи и оксална киселина. Оксалната киселина го врзува калциумот и го прави неупотреблив за човечкиот организам. Според неодамнешните истражувања, спанаќот не се препорачува како честа храна за млади и деца, но е одлична храна за постари лица. При готвење спанаќ, првата вода треба да се исфрли. Содржи нитрати, па затоа зготвениот спанаќ не треба да се остава за друг оброк.

Состојки:


1 кг свеж спанаќ
1 л млеко
3-4 лажици брашно
0,5 дцл маслиново масло
3-5 чешниња лук
1 лажица сув зачин
бибер по вкус
сол по вкус

Подготовка:

Пржете го лукот многу кратко во маслиново масло, додадете го брашното и уште масло доколку е потребно, пржете кратко и промешајте, додадете го сварениот и ситно исецкан спанаќ и прелијте го со млекото, додадете сув зачин, бибер и сол доколку е потребно. Гответе уште 15-20 минути. Уживајте во оброкот!

